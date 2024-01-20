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Події

Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі у Києві: поліція розповіла подробиці (фото)

12:25 20 січня 2024
На місці ДТП

На Київщині трапляється чимало небезпечних подій на дорозі, частина з яких завершується травмами, а то і смертю їх учасників. Ось і вранці 20 січня на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці молодий водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем «Мерседес», а потім — з автобусом, який знаходився біля зупинки громадського транспорту.

На місці ДТП

Внаслідок ДТП смертельних травм зазнав чоловік, який стояв на зупинці, констатували в Поліції Києва.

Постраждав і пасажир Toyota — він отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований.

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Авто винуватця ДТП після зіткнення

Керманича ж автомобіля затримали. Йому інкримінцють частину 2 статті 286 («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами») Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Відзначимо, що незадовго після ДТП на Кільцевій аварія сталася і на мосту Патона. На оприлюднених в мережі кадрах видно, що позашляховик потрощив розділову межу.

Згідно з повідомленням поліції, наразі там організовано об'їзд ділянки ДТП зустрічною смугою, відповідно рух транспорту ускладнений в напрямку лівого берегу.

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Нагадаємо, що минулої зими в Києві джип влетів у «швидку» з немовлям, яка прямувала до «Охматдиту».

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