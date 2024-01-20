На Одещині, де минулого року співмешканець жорстоко вбив і спалив свою співмешканку, жінка відрізала чоловікові ніс бензопилою за те, що він багато пив, повідомляє Telegram-канал «Одесса INFO. Новости».

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Інцидент стався у селищі Радісне Іванівського району. Там до лікарні звернувся 69-річний чоловік із відрізаним шматком носа та відкритою раною обличчя. Каліцтво йому завдала власна дружина за постійні пияцтва, які він влаштовував удома.

Заяву чоловік писати на дружину не став та повідомив поліції, що нібито впав на бензопилу самостійно.

Офіційної інформації про цей інцидент від правоохоронних органів наразі немає.

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Як писали «ФАКТИ», під Києвом нещодавно молодий батько вбив новонароджену дочку.

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