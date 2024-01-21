Відомому актору висунуто нове обвинувачення у вбивстві українки Галини Гатчінс: що відомо

Актору Алеку Болдвіну через стрілянину на зйомках фільму «Раст» («Іржа») у 2021 році, внаслідок якої загинула операторка Галина Гатчінс родом з України, вдруге висунули звинувачення. Про це повідомляє CNN з посиланням на судові документи.

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Болдвін звинувачується за двома пунктами ненавмисного вбивства. Перше в судових документах описується як «недбале використання вогнепальної зброї», а друге — як ненавмисне вбивство без належної обережності або обачності, що деталізується як «діяння, вчинене з повним ігноруванням або байдужістю до безпеки інших людей».

Обидва злочини є кримінальними злочинами четвертого ступеня.

«Ми з нетерпінням чекаємо нашого дня в суді», — заявили в інтерв'ю CNN адвокати Болдвіна Люк Нікас і Алекс Спіро.

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Адвокати наполягають на тому, що їхній підзахисний не винен.

Нагадаємо, операторка Галина Гатчінс була вбита, а режисер Джоел Соуза поранений, коли пістолет, який тримав Болдвін, вистрілив бойовим патроном під час репетиції сцени на знімальному майданчику вестерну. У першому інтерв'ю після трагедії Алек Болдвін заперечував, що натиснув на спусковий гачок зброї.

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У квітні 2023-го звинувачення у ненавмисному вбивстві з Алека Болдвіна були зняті. Тоді прокурори заявили, що не можуть продовжувати справу через часові обмеження, а також на підставі нових фактів і доказів, переданих слідством. Як повідомило CNN джерело в правоохоронних органах, стало відомо, що пістолет, з якого стріляли, можливо, був модифікований. Однак прокурори заявили, що справа може бути знову порушена пізніше.

У жовтні прокурори заявили, що з'явилися додаткові факти, які, на їхню думку, свідчать про кримінальну відповідальність актора за смерть Галини Гатчінс, і дали зрозуміти, що велике журі ухвалить рішення про пред'явлення акторові нових звинувачень.

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Зброярці Ганні Гутьєррес Рід також висунуто звинувачення у ненавмисному вбивстві. Вона не визнала себе винною і має постати перед судом у лютому цього року.

А от асистент режисера фільму Девід Холлс — людина, яка передала зброю Болдвіну того фатального дня — у 2023 році підписав угоду про визнання вини за звинуваченням у недбалому використанні смертоносної зброї. Умови угоди передбачають шість місяців випробувального терміну.

Адвокатка Глорія Олред, яка представляє сім'ю Галини в цивільному позові проти Болдвіна, відреагувала на висування нового обвинувачення актору, заявивши CNN:

«Вони продовжують шукати правду в нашому цивільному позові й також хочуть, щоб була відповідальність у системі кримінального правосуддя. Ми з нетерпінням чекаємо процесу, який визначить, чи повинен Болдвін бути засуджений за передчасну смерть Галини».

Метт Гатчінс, вдівець Галини Гатчінс, відмовився від коментарів, коли CNN зв'язався з ним телефоном.

В обвинувальному висновку проти Болдвіна два звинувачення, але він може бути засуджений лише за одним з них. Якщо його визнають винним, актору загрожує до 18 місяців ув'язнення і штраф у розмірі 5 000 доларів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про серйозні проблеми у легендарного актора Роберта де Ніро, який опинився в суді за звинуваченням у харрасменті.

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