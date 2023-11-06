У Роберта де Ніро серйозні проблеми: легендарний актор опинився в суді за звинуваченням у харрасменті

У знаменитого актора Роберта де Ніро, який нещодавно відзначив своє 80-річчя, несподівано виникли серйозні проблеми. Його звинувачують у гендерній дискримінації та образливій поведінці. Позов проти кінозірки подала його колишня особиста асистентка Грем Чейз Робінсон. Вона кілька років працювала на де Ніро.

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Грем Чейз Робінсон

Суд уже розпочався. Поки свідчення дала 41-річна Робінсон. Вона заявила, що Боб (так вона називає актора) неодноразово звертався до неї з «недоречними проханнями». Зокрема, кілька разів просив її почухати йому спину.

«Я сказала, що він міг би чудово скористатися спеціальною чесаркою для спини. Боб відповів на це, що йому більше подобається, як я це роблю», — заявила Грем.

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«Я вважаю таку поведінку образливою, моторошною і огидною», — додала вона.

Робінсон працювала з де Ніро 11 років. Вона звільнилася у 2019 році. І тепер вимагає компенсацію в розмірі 12 млн доларів. Вона стверджує, що актор не доплачував їй, змушував багато працювати понаднормово і кілька разів назвав її сукою.

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Позивачка стверджує, що в неї стався емоційний і психічний зрив. «Я не їла. Я не спала. Я була пригнічена», — підкреслила вона.

Звільнившись, Робінсон впала в депресію. Уже чотири роки вона не працює і звинувачує в цьому де Ніро.

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Представники актора наразі жодних коментарів не дають.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Роберта де Ніро народилася сьома дитина.

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