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Події

Жахлива пожежа в Дніпрі: загинули жінка і троє дітей

11:58 21 січня 2024
пожежа

21 січня вночі в Індустріальному районі Дніпра сталася пожежа у приватному будинку. Загинули троє малолітніх дітей та їхня матір.

Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

Зазначається, що повідомлення про займання житлового будинку, розташованого на вулиці Червоної Рути, надійшло до Служби порятунку о 00:16.

Рятувальники, які прибули на місце пожежі, встановили, що всередині будинку горить домашнє майно на площі 15 кв. м. Із задимленої оселі рятувальники винесли непритомну жінку та трьох дітей, які теж були без свідомості.

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Медики провели реанімаційні заходи, але врятувати постраждалих їм не вдалося. Загинула 41-річна жінка, 6-річний хлопчик та двох дівчаток 7 та 3 років.

Нагадаємо, 13 січня в Києві сталася пожежа в одному з торгівельних центрів. Відвідувачів довелося евакуювати.

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