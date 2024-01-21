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Події

Постріли у Запоріжжі: в центрі міста застрелили жінку

15:57 21 січня 2024
На місці подій

У Запоріжжі, яке перебуває під постійною загрозою ворожих обстрілів, вранці 21 січня у сквері застрелили жінку.

Це сталося в Олександрівському районі міста, повідомили в поліції Запорізької області.

Про інцидент правоохоронців повідомила жінка, яка стала свідком вуличної стрілянини.

За її словами, невідомий чоловік у формі, схожу на військову, двічі вистрілив у постраждалу.

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З місця злочину він не тікав, і коли на місце прибув наряд поліції, сидів на лавці в сквері.

Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе з пістолета Макарова.

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Від отриманих ран померла і жертва нападу, хоча медики намагалися її реанімувати.

«Детальні обставини події та особи загиблих встановлюються»,— заявили в поліції.

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Свідок тих подій пізніше розповів місцевому виданню, що нападник явно був знайомий зі своєю жертвою, і перед пострілами намагався відібрати у неї сумку.

Нагадаємо, наприкінці минулого року смертельна стрілянина сталася і на Закарпатті — там від вогнепальних поранень загинув 17-річний підліток.

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