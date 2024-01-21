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Світ

Є чому горіти: експерт пояснив доцільність удару українських БПЛА по газовому терміналу в Усть-Лузі

17:21 21 січня 2024
Український ударний дрон

Атака українськими БПЛА нафтового терміналу під Санкт-Петербургом була виправданою, адже там зберігалися великі обсяги нафти і газоконденсату, що відвантажувалися на експорт, а значить, фінансували війну в Україні.

Подробиці атаки розповів керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

У Facebook він показав карту місцевості, констатувавши, що атакований термінал з перевалки газового конденсату компанії «Новатек» знаходиться зовсім поруч з нафтовим терміналом державної «Роснєфті», а також з терміналом з перевалки сірки та терміналом з перевалки вугілля.

Також він відзначив, що пришвартовані в порту танкери і буксири тікали в море від причалів.

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Довідково: селище Усть-Луга і однойменний порт розташований у безпосредній близькості до кордону з країнами НАТО — Естонією та Фінляндією.

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Нагадаємо, що днями потужна пожежа «випадково» спалахнула також на нафтобазі у місті Клинці Брянської області.

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