Є чому горіти: експерт пояснив доцільність удару українських БПЛА по газовому терміналу в Усть-Лузі

Атака українськими БПЛА нафтового терміналу під Санкт-Петербургом була виправданою, адже там зберігалися великі обсяги нафти і газоконденсату, що відвантажувалися на експорт, а значить, фінансували війну в Україні.

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Подробиці атаки розповів керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

У Facebook він показав карту місцевості, констатувавши, що атакований термінал з перевалки газового конденсату компанії «Новатек» знаходиться зовсім поруч з нафтовим терміналом державної «Роснєфті», а також з терміналом з перевалки сірки та терміналом з перевалки вугілля.

Також він відзначив, що пришвартовані в порту танкери і буксири тікали в море від причалів.

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Довідково: селище Усть-Луга і однойменний порт розташований у безпосредній близькості до кордону з країнами НАТО — Естонією та Фінляндією.

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Нагадаємо, що днями потужна пожежа «випадково» спалахнула також на нафтобазі у місті Клинці Брянської області.

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