37.12 / 37.65 40.35 / 41.10
Київ: +3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Доплати пенсіонерам за надстаж: хто може отримувати

10:19 18 грудня 2023
Гривні

Пенсіонери із солідним страховим стажем можуть розраховувати на доплату до пенсії. Втім, для цього мають виконуватися певні умови.

Як повідомляє видання «На пенсії», набутий стаж повинен перевищувати страхову норму — надбавку нараховують за кожен відпрацьований понад необхідний стаж рік.

На такі доплати можуть розраховувати чоловіки та жінки, у яких на даний момент страховий стаж перевищує 35 років та 30 років відповідно. Доплати нараховують пенсіонерам, які отримують пенсію за віком.

Пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком (прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

РЕКЛАМА

Прожитковий мінімум наразі становить 2093 гривні для осіб, які втратили працездатність, а з 1 січня 2024 року він має зрости до 2361 гривні. Тобто йдеться про доплату у сумі 23,61 гривні за кожний відпрацьований понад норму рік.

Пенсіонерам, які ще працюють, доплату за стаж понад норму перерахують вже після того, як вони звільняться.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що наступного року уряд планує проіндексувати всі пенсійні виплати.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

512

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

авто

Доведеться забути про права на пів року: в Україні готують перегляд штрафів для власників авто на газу

Івана Шпанович з чоловіком

Чарівна чемпіонка світу та Європи подала на розлучення після двох років шлюбу (фото)

Знак стоянка заборонена

Довести дуже складно: юристи радять водіям не поспішати платити штраф за популярне порушення правил дорожнього руху

Миття унітазу

Простий спосіб очистити унітаз, не торкаючись його: лайфхак від Олени Матвєєвої

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту