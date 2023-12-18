Доплати пенсіонерам за надстаж: хто може отримувати

Пенсіонери із солідним страховим стажем можуть розраховувати на доплату до пенсії. Втім, для цього мають виконуватися певні умови.

Як повідомляє видання «На пенсії», набутий стаж повинен перевищувати страхову норму — надбавку нараховують за кожен відпрацьований понад необхідний стаж рік.

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На такі доплати можуть розраховувати чоловіки та жінки, у яких на даний момент страховий стаж перевищує 35 років та 30 років відповідно. Доплати нараховують пенсіонерам, які отримують пенсію за віком.

Пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком (прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

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Прожитковий мінімум наразі становить 2093 гривні для осіб, які втратили працездатність, а з 1 січня 2024 року він має зрости до 2361 гривні. Тобто йдеться про доплату у сумі 23,61 гривні за кожний відпрацьований понад норму рік.

Пенсіонерам, які ще працюють, доплату за стаж понад норму перерахують вже після того, як вони звільняться.

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Нагадаємо, що наступного року уряд планує проіндексувати всі пенсійні виплати.

Фото Pixabay

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