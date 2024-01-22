У Лимані нацгвардієць розстріляв поліцейських та пенсіонерку з дочкою: перші подробиці трагедії

У місті Лиман на Донеччині, яку регулярно обстрілюють окупанти, сталося умисне вбивство чотирьох людей. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

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«Працівники ДБР за сприяння Національної поліції Україні проводять досудове розслідування за фактом умисного вбивства чотирьох людей у місті Лиман Донецької області. За підозрою у скоєнні злочину затримано військовослужбовця Нацгвардії. Вранці 20 січня 2024 року у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем. Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок — пенсіонерки та її дочки. По гарячих слідах правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві», — йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР у межах відкритого кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України проводять комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події. Досудове розслідування триває. Призначено низку відповідних експертиз.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно під Києвом молодий батько вбив новонароджену доньку.

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Фото ілюстративне

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