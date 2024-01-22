В Україні на цьому тижні очікується потепління. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

«Ще найближчої ночі в більшості областей поморозить, а на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині вночі можливо навіть до -12−17 градусів. Проте вже у вівторок стовпчики термометрів піднімуться вгору, до відлиги», — написала вона.

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За прогнозом Діденко, 22 січня «в Україні буде перерва в опадах — скрізь сухо і навіть подекуди із сонечком».

«Постарається антициклон Corvin. Вночі очікується -3−8 градусів, на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині місцями до -12−17 градусів. Завтра вдень в Україні -1−6 градусів, на півдні та заході тепліше, від 1 морозу до 3 градусів тепла. У Києві найближчої ночі -5−7 градусів, вдень у понеділок 0−2 градуси морозу. Опади у столиці завтра малоймовірні. Надалі у більшості областей України передбачається потепління та збільшення опадів. Із 27-го січня — знову невелике похолодання», — повідомила синоптикиня.

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Свій прогноз погоди на поточний тиждень дав і кандидат географічних наук, відомий метеоролог Ігор Кібальчич.

«Впродовж наступного тижня у більшості областей нашої країни очікується погода з опадами переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Температурний фон буде в середньому вищим за норму на 3 — 6 °C. Початок тижня виявиться холодним для жителів північних та східних областей у зв'язку з впливом арктичних повітряних мас, проте поступово з середини тижня відбудеться підвищення температури на тлі циклонічної діяльності та слабко виражених атмосферних фронтів. Переважання поля зниженого тиску сприятиме випаданню снігу та мокрого снігу у другій половині тижня. У західних та південних областях часом опади спостерігатимуться у вигляді дощу та мряки. Не виключені тумани, а також налипання мокрого снігу», — написав він.

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За прогнозом метеоролога, у понеділок, 22 січня, погоду в Україні визначатиме антициклон. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці на Півночі Лівобережжя місцями тумани. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с; вдень південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −2…−7 °С, у північних, Харківській областях та у Карпатах −13…−18 °С; вдень −4…+1 °С, на Півночі Лівобережжя −3…−8 °С.

У вівторок, 23 січня, вночі у західній частині, вдень також у північних та місцями центральних областях очікується сніг, мокрий сніг, на заході місцями з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −2…−7 °С, вдень −2…+3 °С; на сході вночі −8…−13 °С, вдень −2…−7 °С.

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У середу, 24 січня, в Україні очікується нестійка погода з опадами. Лише у Приазов'ї, Криму та на Донбасі переважно сухо. У західних областях вдень помірні, подекуди значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу з переходом у дощ. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с, вдень у західних областях окремі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі −4…+1 °С, вдень −1…+4 °С; у східній частині та у Карпатах вночі −7…−12 °С, вдень 0…-5 °С.

У четвер, 25 січня, утримається нестійка погода з опадами у вигляді снігу, мокрого снігу, часом з дощем. Подекуди налипання мокрого снігу, тумани, на дорогах ожеледиця. Вітер південний із переходом на західний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень +1…+6 °С. У східних областях та у Карпатах вночі −3…−8 °С, вдень близько 0 °C.

У п'ятницю, 26 січня, продовжиться вплив атмосферних фронтів, внаслідок чого пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, у Приазов'ї та Криму з дощем. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер на Лівобережжі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, на Правобережжі північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі −2…+3 °С, вдень −1…+4 °С.

У суботу, 27 січня, очікується невеликий сніг, мокрий сніг, у західних областях помірні опади. Подекуди тумани, на дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі 0…-5 °С, вдень −2…+3 °С.

У неділю, 28 січня, очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −1…−6 °С, у Карпатському регіоні та на крайній півночі −6…−11 °С, вдень −4…+1 °С.

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