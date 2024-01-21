Землю накриє триденна магнітна буря: коли чекати спалаху

Окрім сюрпризів погоди, на багатьох українців чекає ще одне випробування. Як повідомляє ресурс Meteoagent, вже у неділю, 21 січня, відчуваєься вплив геомагнітної бурі потужністю до 4 балів, а найближчими днями — 22 і 23 січня — потужність сонячної активності ще зросте.

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Втім, як можна зрозуміти з графіка, це буде остання магнітна буря січня.

В лютому ж магнітне поле планети залишатиметься спокійним до Дня закоханих, 14 лютого.

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І хоча вплив магнітних бур на здоров'я вченими не до кінця вивчений, прийнято вважати, що їх негативні наслідки відчувають всі метеозалежні люди.

Тож і поради для підтримки свого здоров'я в ці дні для них мало відрізняються:

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Щоб магнітна буря принесла мінімальну шкоду, в небезпечні дати дотримуйтеся правил здорового способу життя:

відмовтесь від кави, алкоголю, енергетиків;

зменшіть вживання шкідливої їжі і газованих напоїв, збагативши раціон зеленню, овочами та рибою;

дотримуйтеся водного балансу (вживайте не менше 2 літрів рідини на день;

збільшіть фізичну активність, особливо на свіжому повітрі;

старайтеся спати не менже 8 годин, провітривши кімнату перед сном.

Нагадаємо, раніше медики вказали на продукти, вкрай шкідливі для нормальної роботи серця.

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