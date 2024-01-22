Українські удари з безпілотників по росії на великій відстані є потужним сигналом для кремля. Цілями є як військовий потенціал росії, так і суспільна свідомість щодо війни. Томі Лайтінен, старший викладач кафедри повітряної війни в Національній академії оборони Фінляндії, вважає, що мета України — вплинути на процес прийняття рішень в росії і, особливо, на моральний дух людей. І це вдалося, пише YLE.

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«Війна привертає увагу людей, і в той же час вказує на слабкі місця військової оборони росії, — каже Томі Лайтінен. — Цілі атак у москві та Санкт-Петербурзі знаходяться далеко. Ці атаки є ознакою військової доблесті України. Важливо й те, що інформація про атаки на великі міста миттєво потрапляє у світові ЗМІ, а отже, і у свідомість кожного».

За словами Томі Лайтінена, Україна продовжуватиме завдавати ударів по цілях у зоні високого пріоритету.

«Просто не кожен день і навіть не щотижня можна здійснювати такі атаки. Їх потрібно ретельно планувати і збирати розвідувальну інформацію», — додав він.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна завдаватиме більш потужних ударів по цілях у росії. Проблемою України був брак виробництва безпілотників, але країна наполегливо працює над збільшенням виробництва БПЛА дальнього радіусу дії. У минулому Україна використовувала модифіковані радянські та китайські безпілотники. Позаминулого року українські військові розробили безпілотник дальнього радіусу дії, який, як повідомляється, був використаний під час атаки на москву в серпні минулого року. Тоді, серед іншого, були пошкоджені офіси російського Міністерства економіки.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив у грудні, що цього року Україна зможе виготовити 11 000 безпілотників дальнього та середнього радіусу дії. Щонайменше 1 000 з них будуть безпілотниками з дальністю польоту понад 1 000 кілометрів.

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Томі Лайтінен вважає, що Україна має достатній потенціал для виробництва безпілотників.

«Він не такий значний, як у росії, але все ж таки значний», — зазначає експерт.

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За словами Камишина, Україна планує виготовити додатково один мільйон малих безпілотників для використання на передовій.

Раніше «ФАКТИ» публікували застереження Марії Берлінської про те, що російська армія готується до технологічного прориву в сфері дронів.

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