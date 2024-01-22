Ласкаво просимо додому: Зеленський указом визначив історичні землі українців на території росії

Президент України Володимир Зеленський, вітаючи українців з Днем Соборності, повідомив про підписання указу, яким визначив історичні українські землі на території росії.

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До таких територій належить Кубань (Краснодарський край), Стародубщина (частина Брянської області), Північна та Східна Слобожанщина (частини Курської, Бєлгородської та Воронезької областей), а також частина Ростовської області рф.

Згідно з указом, ухвалено запровадити план дій щодо збереження на цих територіях національної ідентичності українців. Також будуть опрацьовані питання щодо:

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- збору та вивчення фактів та свідоцтв про злочини, скоєні проти українців, які проживають (проживали) на територіях росії, історично населених етнічними українцями;

- політику примусової русифікації, політичних репресій та депортацій щодо українців, відновлення та збереження історичної пам'яті, у тому числі з утворенням центру із зазначених питань;

- активізації роботи з протидії дезінформації та пропаганді російської федерації з історії українців у росії та всіх поневолених нею народів;

- підготовці та проведенню заходів, спрямованих на розвінчування російських міфів про Україну;

- розвитку взаємодії між українцями та поневоленими росією народами;

- забезпечення підготовки та розповсюдження в Україні та світі матеріалів про історію української держави, історичні зв'язки земель, населених етнічними українцями, з українськими національними державними утвореннями у різні історичні періоди;

- висвітлення у навчальних програмах та підручниках для навчальних закладів правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах російської федерації.

Як писали «ФАКТИ», відома мольфарка розповіла, наскільки можливим є приєднання до України Кубані та інших історичних українських земель, що перебувають у складі російської федерації.

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