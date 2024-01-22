Самі винуваті: поліція назвала попередню причину пожежі у будинку Ігоря Мазепи

Поліція Чернігівщини розслідує обставини пожежі в будинку бізнесмена Ігоря Мазепи в Городнянській громаді. Про це повідомили в поліції Чернігівської області.

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«За фактом загорання житлового будинку поліцейські розпочали кримінальне провадження. Сьогодні близько 3:20 ночі до поліції надійшла інформація від рятувальників ДСНС про пожежу в житловому будинки в одному з сіл Городнянської громади Чернігівського району. Внаслідок пожежі постраждалих немає. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Городнянського відділення поліції. За попередніми висновками ДСНС, ймовірною причиною пожежі став недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів», — йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

Як писали «ФАКТИ», Державне бюро розслідувань підозрює бізнесмена Мазепу у махінаціях із землею 10-річної давності.

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Фото: Concorde Capital

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