37.59 / 38.20 41.01 / 41.78
Київ: -3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Самі винуваті: поліція назвала попередню причину пожежі у будинку Ігоря Мазепи

13:59 22 січня 2024
Пожежа

Поліція Чернігівщини розслідує обставини пожежі в будинку бізнесмена Ігоря Мазепи в Городнянській громаді. Про це повідомили в поліції Чернігівської області.

«За фактом загорання житлового будинку поліцейські розпочали кримінальне провадження. Сьогодні близько 3:20 ночі до поліції надійшла інформація від рятувальників ДСНС про пожежу в житловому будинки в одному з сіл Городнянської громади Чернігівського району. Внаслідок пожежі постраждалих немає. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Городнянського відділення поліції. За попередніми висновками ДСНС, ймовірною причиною пожежі став недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів», — йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

Як писали «ФАКТИ», Державне бюро розслідувань підозрює бізнесмена Мазепу у махінаціях із землею 10-річної давності.

РЕКЛАМА

Фото: Concorde Capital

РЕКЛАМА

553

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фермер Іван Юкал

Горіхи, які порівнюють із золотом: фермер радить вирощувати пекан, щоб гарно заробляти

Карта Таро

«Сонце», «Імператор» та «Ієрофант»: тарологи склали прогноз на передостанній тиждень січня

Ольга Юнакова

Популярна співачка, зірка 90-их повертається до України

намазка з буряка

Чудова намазка з буряка: смачно так, що не відірватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту