Дільничний, який обіцяв за 6000 доларів «вирішити» питання з військовим обліком, відбувся штрафом

Нещодавно у Житомирі на гарячому затримали голову обласної військово-лікарської комісії, яка робила «бізнес» на ухилянтах. А у Полтаві дільничний за хабар обіцяв, що чоловіка виключать із військового обліку. 15 січня дільничному офіцеру Київський районний суд Полтави ухвалив вирок.

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Уродженець села Балясне Диканського району Полтавської області з 15 лютого 2021 року працював дільничним офіцером сектору превенції відділу № 1 Полтавського районного управління поліції.

21 вересня 2023 року під час розмови із відвідувачем він заявив, що має можливості впливу на прийняття рішення особами щодо виключення військовозобов`язаного з військового обліку, що дасть можливість виїхати за кордон.

Правоохоронець спочатку попросив 500 доларів США, копію паспорта громадянина України, копію військово-облікових документів. В подальшому треба було дати ще 5 500 доларів США. Зустріч поліцейський призначив наступного ж дня на одній із зупинок громадського транспорту у Полтаві. Він отримав 500 доларів США та документи. 4 жовтня правоохоронцю військовозобов’язаний передав ще одну частину суми — 1000 доларів. Тоді ж його і затримали слідчі — «на гарячому».

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У судовому засіданні поліцейський свою вину у пред`явленому обвинуваченні визнав повністю та суду дав показання у відповідності до викладених у вироку фактичних обставин. Цивільний позов також визнав повністю. У вчиненому розкаювався. Суд визнав його винним та призначив штраф — 51000 грн. Також на користь Управління Служби безпеки України в Полтавській області він має сплатити 57275 грн.

Раніше повідомлялося, що за хабар у 5000 доларів лікар з Чернігова відбувся штрафом.

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