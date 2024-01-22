Дизайнер назвав трендові поєднання кольорів у 2024 році

Відомий український модельєр Андре Тан, який розказав, яким має бути ідеальний пуховик, на своїй сторінці у соціальній мережі ділиться новими трендами у моді. За словами Тана у 2024 році слід імпровізувати та не боятися спробувати щось нове. Дизайнер дуже детально пояснив, якими саме є трендові поєднання кольорів у 2024 році.

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«Зберігайте корисні ідеї з гарним поєднаннями відтінків», — написав Андре та супроводив свій допис світлинами.

На думку модельєра, нотку пристрасті додасть поєднання пастельно-рожевого та червоного кольору. Дуже вишуканим та аристократичним буде мікс кремово-жовтого та перламутрово-сірого. Тан вважає, що такий вибір підійде на кожен день і на вихід.

«Є класика, яка не виходить з моди, — написав дизайнер. — Сірий + червоний. Винний + синій — дуже благородне поєднання — яскраве, але в той же час не занадто. Дуже воно мені подобається!»

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Спокій, стиль і стриманість принесе поєднання блакитного та коричневого. Теплі та затишні образи виходять, якщо міксувати коричневий та білий.

«Спробуйте одне з цих поєднань для наступного образу та побачите, наскільки кольори відіграють важливу роль», — закликав Андре Тан.

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Шанувальники подякували Тану за допис, та більшість написала, що їх улюблене поєднання сірий з червоним.

Відома стилістка розповіла «ФАКТАМ», яким має бути трендовий колір у фарбуванні волосся.

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