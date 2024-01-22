Шпигував за літаками ЗСУ: на Дніпропетровщині великий термін отримав агент фсб

На Дніпропетровщині, де раніше СБУ викрила чиновника «Укрзалізниці», який шпигував для росіян за військовими ешелонами, 15 років тюрми отримав агент фсб, який «полював» за бойовими літаками ЗСУ.

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Як повідомляють в Службі безпеки України, зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків Сил оборони України та намагався встановити їхню класифікацію і розташування аеродромів. Також він «полював» за локаціями логістичних шляхів, якими здійснюють постачання зброї та боєприпасів на фронт. Щоб слідкувати за переміщенням військової техніки Сил оборони, зловмисник облаштував «спостережний пункт» у вікні власної квартири на п’ятому поверсі.

За кожне виконане завдання російська спецслужба перераховувала на банківську картку свого агента грошову «винагороду». Зрадник був затриманий в ході спецоперації у травні 2023 року. За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми.

Російським агентом виявився 44-річний мешканець Синельниківського району. У липні 2022 року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник фсб. У поле зору окупантів місцевий житель потрапив через свої антиукраїнські дописи на прокремлівських Телеграм-каналах.

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Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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А на Миколаївщині був затриманий ворожий інформатор, який наводив російські ракети на шпиталі ЗСУ в обласному центрі, де проходили лікування та реабілітацію українські захисники, та збирав розвіддані про Сили оборони у Миколаєві.

Також він намагався виявити місця базування бойових підрозділів ЗСУ та з’ясувати дані щодо наявного озброєння, «малював» для агресора схеми оборонних пунктів поблизу ключових мостів, якими могла рухатись військова техніка Сил оборони. Окупанти розраховували отримати розвідвідомості від свого інформатора для підготовки ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі обласного центру. Але зловмисник був своєчасно викритий.



Ворожим поплічником виявився співробітник місцевого комунального підприємства. Для виконання ворожих завдань фігурант об’їжджав місто на власному автомобілі та приховано фіксував локації «потрібних» об’єктів, а потім отримані відомості він позначав на електронних картах, про що «звітував» в анонімному чаті своєму російському куратору.

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Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує 12 років тюрми.

Нагадаємо, що на Донеччині СБУ затримала ворожого інформатора, який «зливав» локації Сил оборони, які залучені до бойових операцій на східному фронті. Насамперед його цікавили пункти базування українських комплексів ППО та реактивних систем залпового вогню, у тому числі типу M142 HIMARS.

Фото СБУ

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