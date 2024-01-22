Кабмін хоче на 50 років заборонити будь-яке транспортне сполучення з росією

Наприкінці минулого року Фінліндія закривала всі пунки пропуску на кордоні з росією через нелегалів, а в Україні планують на півстолітя заборонити будь-яке транспортне сполучення з країною-агресоркою.

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Як повідомляє «Європейська правда», Кабмін внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування строком на 50 років секторальних спеціальних економічних санкцій. Вони стосуватимуться автомобільного, залізничного, авіаційного сполучення та суднохідного.

Пропозиції будуть розробені відповідно до закону «Про санкції».

Документом буде передбаена:

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заборона прямого повітряного сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, для всіх видів прямих і транзитних польотів повітряних суден, власниками (експлуатантами) яких є юридичні особи — резиденти рф,

заборона в’їзду в Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів), зареєстрованих на території рф,

заборона ввезення на митну територію України в усіх митних режимах залізничного рухомого складу (вагонів усіх видів, локомотивів) для осіб, пов’язаних з державою-агресором, а також рухомого складу, що взятий на облік залізницями рф.

Також передбачена заборона плавання у внутрішніх водах України та заходження до морських портів України:

суден під прапором російської федерації;

суден, власником/судновласником яких є громадяни рф, юридичні особи, які зареєстровані на території російської федерації, юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками, членами чи учасниками (акціонерами) яких є громадяни рф фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано санкції;

суден, що здійснювали заходження до портів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України;

суден, що перебувають під наглядом установи «Російський морський регістр судноплавства» (Russian Maritime Register of Shipping’s) та установи «Російський річковий регістр» (Russian River Register).

Нагадаємо, що минулого року низка країн ЄС ввела обмеження, які торкнулися автомобілів на російській регистрації. Зокрема, у Литві власникам машин з російськими номерами нададуть «перехідний період» до 11 березня 2024 року — до цієї дати вони повинні будуть вивезти свій транспорт з країни. В іншому випадку автівки можуть конфіскувати і передати Україні.

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Фото ДПСУ

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