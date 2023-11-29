Фінляндія повністю закрила кордон з росією для мігрантів

Іммігранти, які прибувають до Фінляндії через росію, не зможуть перетнути східний кордон і попросити притулку, оголосив уряд у Гельсінкі. Через фінсько-російський кордон можна буде перевозити лише товари.

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Уряд вирішив закрити весь східний кордон через наплив мігрантів з третіх країн і у відповідь на «організовану акцію російської держави з метою здійснення впливу». На цьому наголосив прем'єр-міністр Петтері Орпо на конференції в Гельсінкі. Він підкреслив, що наплив нелегальних мігрантів є загрозою безпеці для країни та це є головною підставою для тимчасового закриття кордону. Рішення діятиме до 13 грудня, повідомляє Yle.

Рішення про закриття всього кордону, включно з останнім раніше відкритим переходом на крайній півночі в Лапландії, в напрямку Мурманська (близько 250 км від кордону), набуло чинності в ніч з середи на четвер та діятиме протягом двох тижнів. Після закриття всього східного кордону заяви про надання притулку будуть прийматися в усіх аеропортах і морських портах.

За повідомленнями преси, рада міністрів, обґрунтовуючи необхідність закриття всього східного кордону, посилається на дані розвідки, які свідчать про те, що російська держава організовує потік мігрантів не тільки з Близького Сходу, але й з африканського півострова Сомалі, прискорено видає їм візи, а потім допомагає транспортувати мігрантів до фінського кордону для подальшого проходження в ЄС. Наголошується, що ключовим моментом є не кількість мігрантів, а тип явища та небезпечні дії іншої країни.

Минулого тижня початкове рішення уряду про закриття всього кордону було призупинено Канцлером юстиції, конституційним органом, який здійснює нагляд за роботою вищих посадових осіб країни й надає свій висновок щодо запропонованих законодавчих змін. Тоді цей орган заявив, що пропозиція уряду недостатньо гарантує право мігрантів на міжнародний захист, закріплене конституційними нормами, законодавством ЄС, Європейською конвенцією з прав людини та іншими документами. Своєю чергою, за оцінкою парламентської конституційної комісії, закриття всіх пунктів перетину кордону на короткий період часу можливе за «виняткових обставин», зокрема, коли «міграція є засобом інструментального впливу».

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Згідно зі звітом Міністерства внутрішніх справ, разом з напливом мігрантів до Фінляндії потенційно можуть потрапити небезпечні особи, в тому числі обвинувачені у воєнних злочинах або радикально налаштовані.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Фінляндія заблокувала продаж нерухомості росіянам з міркувань безпеки.

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