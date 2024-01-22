Припиніть підживлювати їх: основні правила зимового догляду за кімнатними рослинами

Кімнатні рослини, деякі з яких можуть прибирати часточки пилу з повітря, в холодну пору року потребують особливого догляду.

Низькі температури, наприклад, на холодному підвіконні, можуть пошкодити листя. Рослини краще ставити так, щоб вони не торкалися листям холодного вікна, gazeta.ua. Оскільки світовий день взимку значно коротший, то квіткарям треба подбати про додаткове освітлення. Вазон можна забрати з холодного підвіконня та розмістити на новому місці — під лампою чи верхнім освітленням.

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Якщо рослину від холоду вберегти не вдалося і на її листі з'явилися чорні плями, то ушкоджене листя краще видалити. Через те, що світла рослинам взимку вистачає зазвичай лише на підтримку, а для росту його замало, листя можуть жовтіти та опадати. Це — нормальний процес.

Також взимку не варто підживлювати рослини — добрива найбільш корисні влітку, коли рослина довго перебуває під сонячним світлом та знаходиться на піку свого росту. А в холодну пору року корисні речовини просто не встигнуть засвоїтися. Так що краще зробити перерву до весни.

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Негативний вплив на рослину здійснює й занадто сухе повітря. Особливо, якщо в кімнаті додатково включають обігрівач. Найбільш чутливі рослини можна перенести у приміщення з підвищеною вологістю, наприклад, на кухню. Або використовувати зволожувач повітря.

Оскільки взимку рослини ростуть повільніше, то їм знадобиться й зміна режиму поливу.

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Нагадаємо, що у разі, коли кімнатні рослини почали вянути, допомогти їм прийти в себе може засіб, приготований з додаванням перикису водню.

Фото Pixabay

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