Безцінні помічники: три кімнатні рослини, які захистять ваш будинок від пилу та канцерогенів

Кімнатні рослини — це не лише декоративний елемент інтер’єру. Вони також відомі своєю здатністю виробляти кисень і можуть допомогти видаляти частки пилу з повітря, пише useti.org.ua.

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Як правило, найкращим рішенням для боротьби з пилом вважаються рослини з великим блискучим листям, яке за рахунок великої площі поверхні забезпечує максимальне захоплення частинок пилу. Деякі сорти кімнатних рослин затримують пил одночасно випускаючи свіже повітря. Згідно з дослідженням 2015 року, проведеним у Китаї, листя з великою кількістю опушення та шорсткою поверхнею може збирати найбільшу кількість твердих частинок на зразок пилу.

При цьому важливо не забувати регулярно прибирати пил з листя кімнатних рослин, щоб він не продовжував перебувати в приміщенні. Для цього ви можете використовувати суху тканину з мікрофібри або звичайну ганчірку або влаштовувати рослинам душ хочаб раз на тиждень. Протирайте рослини так само часто, як і інші поверхні у вашому будинку.

Тим не менш, почати варто з вибору оптимального кімнатного озеленення, яке забезпечить чистоту повітря та рятування від пилу. Наступні три рослини найкраще підходять для утримання будинку в чистоті.

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Англійський плющ

Всі різно види англійського плюща хороші для збору пороху. Також відомо, що вони поглинають вологу та випаровування з повітря, що робить їх чудовою зброєю проти плісняви. Саме тому цією рослиною нерідко прикрашають кухні та ванні кімнати. Він чудово виглядає в підвісних кашпо, невибагливий у догляді, а ще його досить легко знайти у продажу, що теж безперечний плюс.

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Англійський плющ ефективно поглинає канцерогени та вуглекислий газ, а також солі важких металів та формальдегід, що робить його ідеальним сорбентом. Вимагає обприскування двічі на тиждень і краще переживає посуху, ніж надто рясний полив, тому будьте уважні.

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Важливо! До рослини потрібно ставитися з обережністю, якщо в будинку є тварини або маленькі діти, оскільки його листя та плоди отруйні.

Фікус каучоконосний

Популярність фікусів легко зрозуміла. Фікус каучуконосний або еластичний фікус — рослина з великим блискучим листям, ніби натертим воском. За рахунок цього воно відмінно поглинає забруднення та забезпечує чистоту повітря в приміщенні. Дослідження, проведене NASA, зробило висновок, що каучуконосний фікус можна визнати одним з декількох кімнатних рослин, які найкраще очищають повітря від забруднювачів, на зразок пилу. Велике листя рослини ефективно вловлюють дрібні частинки, але ви можете підвищити їхню продуктивність. Обприскуючи еластичний фікус один раз на день, ви можете підвищити його ефективність у контексті збирання пилу.

Хлорофітум чубатий

Хлорофітум чубатий або «павуча рослина» не має широкого листя, як каучуконоси, проте його маса листя робить рослину відмінним варіантом для збору пилу. До того ж, це чудовий натуральний сорбент. Дослідження показали, що протягом двох днів павутинні рослини можуть усунути близько 90 відсотків токсинів у кімнаті. Його часто тримають у приміщеннях, де можлива присутність чадного газу, оскільки він нейтралізує продукти розпаду. Тобто, для кухні з газовою плитою це логічний вибір. «Павукова рослина» відмінно очищає повітря і видаляє з нього вологу, як і англійський плющ, перешкоджаючи відсиренню та утворенню плісняви.

Сам хлорофітум, який в диких умовах росте в стовбурах і на корі дерев, досить невибагливий і може стерпіти як сире, так і сухе повітря і навіть комфортно почуватися в тіні, хоча віддає перевагу яскравому освітленню (але не пряме сонячне проміння).

Раніше «ФАКТИ» писали, чим протерти листя рослин від пилу, а також, як швидко оживити кімнатні рослини, що зачахли.

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