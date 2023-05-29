Як швидко оживити кімнатні рослини, що зачахли: простий і дуже ефективний метод

Багато українських родин люблять вирощувати вдома рослини. Для того, щоб вони були здоровими за ними потрібен належний догляд.

Telegram-канал «Комнатные цветы» рекомендує ефективний рецепт розчину для пожвавлення квітів, що зачахли.

Для того, щоб приготувати розчин, потрібно в 1 літрі води розвести 20 мл перекису водню (зазвичай це 3%), який продається в звичайній аптеці. Перед тим як його застосовувати розпушайте землю в горщиках. Це збагатить коріння великою кількістю кисню і діяти засіб почне швидше. Ще варто ретельно оглянути рослини і прибрати сухе і пожовкле листя. Потім слід полити розчином рослину.

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