В Донецьку під обстріл потрапив ринок, є загиблі та поранені

Росіяни, попри значні втрати, досить довгий час намагаються оточити Авдіївку, яка є воротами до окупованого Донецька. Для цього вони не жаліють ні людей, ні техніку та боєприпаси.

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У неділю, 21 січня під обстрілами опинився й Донецьк. Під удар потрапив ринок на великому житловому мікрорайоні «Текстильник» у Кіровському районі, повідомляють місцеві Telegram-канали.



«На „Текстильнику“ в окупованому Донецьку під обстріл потрапив ринок. Очевидці повідомляють про велику кількість загиблих та поранених», — пишуть «Новини Донбасу».

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Внаслідок обстрілу Кіровського району у мікрорайоні «Текстильник» загинуло 8 людей.

«За попередніми даними, внаслідок варварського обстрілу Кіровського району у мікрорайоні Текстильник 8 загиблих», — написав в Telegram так званий «мер» Донецька Олексій Кулемзін.

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При цьому загарбники вже встигли звинуватити в обстрілі ринку українських військових.

А в соцмережах показали відео моменту «прильоту» по ринку у Донецьку.

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Згодом, як пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані ватажка окупантів так званої «ДНР» Дениса Пушиліна, кількість загиблих під час обстрілу ринку в донецькому мікрорайоні «Текстильник» збільшилася до 13, ще 10 постраждали.

Зазначимо, що тимчасово окупований Донецьк часто перебуває під обстрілами. Окупанти самі атакують місто. Наприклад, 1 вересня 2023 року через атаку Донецька, захопленого російськими військами з 2014 року, постраждали понад 10 людей, а 6-річна дівчинка загинула. За кілька днів під обстріл у Донецьку потрапив центр міста.

Російські військові також щодня обстрілюють міста та села поблизу лінії зіткнення у Донецькій області. Зокрема, сьогодні вночі у Селидовому під ракетний удар потрапив склад «Нової пошти».

15 січня російський ворог обстріляв Красногорівку. Одна людина загинула, ще одна поранена.



Як повідомляли «ФАКТИ», 6 січня в результаті обстрілу росіянами Покровська Донецької області загинули 11 людей, в тому числі п'ятеро дітей.

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