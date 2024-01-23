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Події

Не тільки «Іскандери»: якою зброєю вороги атакували Київ

9:01 23 січня 2024
Підготовка ракети до пуску

Вранці у вівторок, 23 січня, російські війська нанесли комбінований удар по Києву: спочатку були запущені крилаті ракети, а потім — балістичні.

Про це сказав речник КМВА Михайло Шаманов у ефірі телемарафону.

«Столиця сьогодні була атакована комбінованим ударом. Тобто спочатку були запущені крилаті ракети Х-101, Х-555 з району Каспійського моря. А потім, імовірно, була балістика. Скоріш за все, це були «іскандери», — сказав він.

Шаманов зазначив, що кількість і точний вид ракет нададуть Повітряні сили.

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Своєю чергою, мер міста Віталій Кличко повідомив, що у житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракети.

Нагадаємо, російські війська вранці 23 січня нанесли ракетний удар по Україні. У Києві спалахнули авто та почалась пожежа у будинку. Як повідомив мер Віталій Кличко, наразі відомо про 7 потерпілих внаслідок ранкової атаки на столицю. Більшість із них в Соломʼянському районі. Шістьох людей госпіталізували, одному постраждалому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці.

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Крім того, у Харкові внаслідок російського обстрілу зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами перебувають люди. Також повідомляється про відсутність електроенергії та частково води в одній з частин Київського району міста.

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