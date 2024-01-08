В ООН обговорять застосування рф ракет, які виготовили у Північній Кореї

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) збереться 10 січня, щоб обговорити повідомлення про використання росією північнокорейських балістичних ракет в Україні, що є ймовірним порушенням резолюцій.

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Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила 4 січня, що американські офіційні особи піднімуть питання про використання балістичних ракет на брифінгу РБ ООН по Україні 10 січня.

Днями речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що російські сили запустили балістичні ракети, придбані у Північної Кореї, по цілях в Україні 30 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року. Українські офіційні особи заявили 5 січня, що російські війська використовували балістичні ракети іноземного виробництва для ударів по Україні, але українські офіційні особи ще не визначили країну походження. За повідомленнями, Північна Корея почала передавати росії невизначену кількість балістичних ракет малої дальності протягом останніх тижнів.

«Резолюції РБ ООН щодо Північної Кореї конкретно закликають Північну Корею призупинити всю діяльність, пов'язану з балістичними ракетами, і забороняють державам-членам експортувати та імпортувати зброю до Північної Кореї та з неї. Резолюції також забороняють будь-яку торгівлю з Північною Кореєю, яка може сприяти діяльності, пов'язаній з ядерною зброєю, балістичними ракетами або зброєю масового знищення», — повідомляє Інститут вивчення війни.

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На думку аналітиків, збільшення обсягів закупівель росією боєприпасів та систем озброєнь у Північній Кореї суттєво порушує резолюції РБ ООН щодо Північної Кореї. Вони не зобов'язують держави-члени застосовувати будь-які вторинні санкції проти третіх сторін, які торгують з Північною Кореєю, але Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США має широкі повноваження щодо застосування санкцій до будь-якої організації, яка торгує товарами або послугами з Північною Кореєю, а також до будь-якої іноземної фінансової установи, яка свідомо сприяє операціям з Північною Кореєю.

Раніше голова комітету з питань оборони в Бундестазі Штрак-Ціммерманн після масштабної атаки закликала поставити Україні крилаті ракети Taurus.

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Повідомлялося, що КНДР спустила на воду субмарину з тактичною ядерною зброєю та запустила за добу дві балістичні ракети.

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