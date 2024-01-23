Ракетний удар росії по житловому будинку у Харкові: загинуло три людини, більше 30 поранені

Внаслідок ракетного удару російських терористів по Харкову 23 січня загинуло троє людей, ще 35 — отримали поранення.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«28 людей отримали поранення внаслідок ударів по Харкову. Дані оновлюються. Медики продовжують надавати допомогу», — написав він, показавши відео з місця подій.

Згодом він повідомив, що кількість поранених зросла до 35 людей, серед них — діти 10 та 12 років.

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За попередніми даними, внаслідок атаки троє людей загинули.

«Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі. Черговий акт тероризму», — додав глава ОВА.

Як відомо, російські терористи обстрілювали Харків вночі, поціливши по району житлової та цивільної забудови. Також серія вибухів у місті пролунала вранці. Було зруйновано під'їзд житлового будинку у Київському районі міста, під завалами перебувають люди. Також повідомляється про відсутність електроенергії та частково води в одній з найпостраждаліших частин району.

А кілька днів тому — 16 січня — росіяни завдали ракетних ударів по Харкову ракетами С-300. Під обстріл потрапив Холодногірський район міста.

Фото Харківської ОВА

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