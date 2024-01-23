В Харкові зросла кількість поранених під час ранкової атаки: що відомо

У Харкові після нічної і ранкової атаки ворога відбулося пошкодження обладнання енергокомпанії «Харківобленерго», тож наразі знеструмлено 11 тис. споживачів.

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На додачу у постраждалих під час атаки 20 будинких відключили опалення та газопостачання.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«На даний момент в результаті терористичної атаки росії по Харкову постраждали 30 житлових будинків. Вибито близько тисячі вікон (на вулиці мінус 7). У 20 будинках вимушені були відключити опалення. У 14 відключено електрику, у 12 — газопостачання. На місцях „прильотів“ працюють усі відповідні служби. Людям надається вся необхідна допомога, в тому числі розгортаються три пункти обігріву», — розповів мер.

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Загиблими наразі вважаються троє харків'ян.

Своєю чергою очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про збільшення кількості поранених містян — іх вже 42 людини. Серед них четверо дітей — їхній стан середньої важкості.

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«Харків. Ми — не просто „фортеця“. Нам потрібна зброя!», — прокоментував кадри з Харкова керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зафіксувала камера і момент прильоту по місту.

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Нагадаємо, що проблеми з електрикою наразі спостерігаються і на Дніпропетровщині.

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