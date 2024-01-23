Джамала присвятила загиблому другу чуттєву пісню

Співачка Джамала, яка цьогоріч увійшла до складу журі національного відбору на «Євробачення-2024», розчулила новою піснею «Мій брате». Ліричну композицію вона присвятила своєму другу, який загинув на війні, захищаючи Україну. Свої відчуття, сум та світлу пам’ять Джамала висловила у новій роботі.

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«Рік тому, у січні, я втратила дуже близького друга, брата, але спогади про нього були настільки світлими, що якось я не могла плакати доти, поки не написала цю пісню. „Мій брате“. Вже моя улюблена співавторка Тетяна Милимко, („Крила“), як завжди, весь мій потік емоцій привела до ладу, і от в той момент я заплакала, але знову, якимось світлими сльозами. За цей час війни подібних історій, на жаль, у нас дуже багато. Найменше, що ми можемо зробити по відношенню до людей яких ми любили, і які померли захищаючи нас, — памʼятати, згадувати, не боятися їх любити, любити спогади про них, згадувати їх жарти, музичні смаки, цитувати їх. Мені це допомогло, може допоможе і вам? Напишіть їм листа», — написала Джамала, представляючи пісню.

Також вона зняла кліп та зазначила, що цю роботу присвячує всім полеглим українським захисникам та їхнім рідним, які також переживають біль втрати.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Джамала активно підтримує Україну, розповідаючи про війну світові, допомагає збирати кошти.

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За патріотичну позицію артистку оголосили в розшук у рф.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

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