Насправді допоможе? Навіщо хитрі господині наливають на сидіння унітаза перекис водню

Багато людей стикаються з проблемою пожовклого унітаза, сумний вигляд якого псує настрій, змушуючи відчувати далеко не найкращі емоції.

В той же час багато блогерів у Мережі запевняють, що позбутися жовтизни і загрязніння можна за допомогою простого засобу, наявного в кожній аптечці, — перекису водню.

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«Перекис водню рятує людей не тільки під час обробки ран, а й в інших справах. Він чудово усуває бактерії, очищає поверхні. Цей засіб також може допомогти в усуненні жовтих плям на унітазі», — пишуть ЗМІ.

Працює цей спосіб достатньо просто: пропонується за допомогою губки обробити перекисом водню проблемну ділянку унітаза. Після цього залишити його на пів години, щоб засіб встиг подіяти, потім промити водою і протерти сухою чистою тканиною.

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Крім перекису водню, у розв'язанні проблеми може допомогти засіб для чищення духовки. Потрібно лише нанести його на поверхню, а через 15 хвилин протерти губкою.

В той же час інші блогери заявляють, що насправді «чудо-спосіб» не працює, і не варто сподіватись на те, що перекис зможе усунути бруд.

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Тому перед тим, як починати «генеральне відмивання унітазу» краще почати з невеличкої ділянки — так в разі чого розпач та незадоволення будуть меншими.

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Також можна користуватися порадами від відомих блогерів, які встигли зарекомендувати себе з найкращого боку.

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