Унітаз буде сяяти чистотою і приємно пахнути: Марина Жукова поділилася лайфхаком чистки сантехніки без «Доместосу» та «Білизни»

Експертка з прибирання Марина Жукова, яка раніше розповідала про те, як очистити унітаз набіло за допомогою всього двох засобів, охоче збирає поради від глядачів, і популяризує їх серед своєї аудиторії.

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А оскільки чистка унітаза — одна з найнеприємніших (і водночас необхідних) справ, то багато порад мають відношення саме до цієї теми.

Одну з порад експертка отримала від підписниці, яка повідомила, що основні забруднення унітаза у неї від харчових відходів, які вона туди періодично зливає.

Через це унітаз дуже швидко стає брудним, а всередині нього дуже часто прилипають засохлі залишки їжі. Здавалося б, видалити їх через деякий час буде неможливо. Проте, жінка знайшла вирішення проблеми за допомогою застосування кондиціонера для прання. Як саме діє вказана технологія, дивіться у невеликому відео.

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Нагадаємо, раніше Марина Жукова розповідала, як можна застосовувати для чистоти унітаза спеціальні кульки.

А інший користувач поділився лайфаком очищення унітаза звичайною харчовою сіллю.

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