Простий спосіб очистити унітаз, не торкаючись його: лайфхак від Олени Матвєєвої

Українських господинь все більше цікавлять способи прибирання в квартирі і миття сантехніки, в яких не задіяні шкідливі для організму людини компоненти — такі методи, наприклад, рекомендує експертка Марина Жукова.

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Не менш відома в мережі «майстриня по прибиранню» Олена Матвєєва також вирішила долучитися до популярного тренду і запропонувала одразу два способи миття унітазу.

Один з них вже доволі традиційний — в ньому задіяні оцет і харчова сода.

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Інший спосіб Олена вважає більш ефективним, але в ньому використовується більш агресивна речовина з хлором — всім відома «Білизна». Її треба просто залити у чашу унітазу і зачекати 10−15 хвилин (кришку при цьому краще закрити задля вашої безпеки).

Втім, господиням самим вирішувати, наскільки забруднена сантехніка, і який саме спосіб чистки застосувати.

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Нагадаємо, раніше Олена назвала «суперзасіб» всього з чотирьох доступних компонентів, який легко очистить навіть геть «вбиту» ванну.



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