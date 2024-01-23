Напередодні Дня святого Валентина: Дженніфер Лопес опублікувала спокусливе фото в червоній білизні

54-річна співачка та актриса Дженніфер Лопес, дратівливу звичку якої просто терпіти не може її чоловік Бен Аффлек, опублікувала в інстаграмі спокусливе фото, на якому вона в бюстгальтері, трусиках та шовковому халаті в тон. Весь її образ — у відтінку насиченого червоного, який створює атмосферу Дня святого Валентина. На зображенні Лопес насолоджується ароматом троянд такого ж яскраво-червоного кольору.

ВІДЕО ДНЯ

Пост присвячений її новій ексклюзивній колекції спідньої білизни від Intimissimi під назвою «Це я… зараз». Колекцію названо на честь її майбутнього альбому, реліз якого відбудеться 16 лютого.

Лопес також поділилася в інстаграмі відео, на якому розповіла про свій улюблений макіяж, який вона робить під час перегляду футболу вдома. При цьому вона в повсякденному вбранні, схожому на сірий світшот.

Лопес пояснила, що наносить сироватку для сяйва, зволожувальний крем, маску для губ і хайлайтер зі своєї лінії макіяжу JLo Beauty. В результаті акторка отримала беззаперечне природне сяйво.

РЕКЛАМА

Співачка, ймовірно, буде ділитися багатьма подробицями про своє життя з наближенням дати виходу фільму «Це я… зараз». Він вийде на Amazon одночасно з альбомом. Нещодавно Лопес випустила трейлер до цього фільму.

Нагадаємо, зірки Голлівуду Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зіграли пишне весілля у серпні 2022 року.

РЕКЛАМА

Читайте також: Дженніфер Лопес у весільній сукні від українського дизайнера підірвала мережу

РЕКЛАМА

183

Читайте нас у Facebook та Instagram