Робить це нав'язливо: у ЗМІ назвали звичку Дженніфер Лопес, з якою Бен Аффлек не може миритися

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес, які недавно побували на церемонії вручення премії «Золотий глобус 2024», — не новачки у таблоїдах. Однак з моменту відновлення їхнього роману у 2021 році стосунки пари перебувають буквально під мікроскопом. За цей час пара зв'язала себе тенетами шлюбу, але це не зупинило чуток про їхній бурхливі стосунки. Нещодавно джерело, близьке до зіркової пари, розкрило одну дратівливу звичку Джей Ло, яку Аффлек просто терпіти не може.

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Як повідомив інформатор журналу OK! Magazine, Аффлек важко справляється з надмірним контролем своєї дружини. Кажуть, що Лопес має нав'язливу звичку планувати своє життя до найменших дрібниць. А от володар «Оскара» не є прихильником гіперменеджменту і воліє бути більш розкутим, коли йдеться про його час. Нещодавно пару сфотографували під час ймовірного конфлікту на острові Сен-Барт на Карибах, і джерела стверджують, що виною всьому міг бути характер Джей Ло.

«Бен хотів розслабитись під час цієї відпустки, але Дженніфер прокидається о 6 ранку і диктує їм розклад, — розповів інформатор. — Вона надзвичайно прискіплива до всього, починаючи від послуг покоївки й закінчуючи тим, де повечеряти. Іноді Бен не може приховати свого роздратування, і це те, що люди бачили на острові Сен-Барт».

Крім того, кажуть, що Бен Аффлек і Дженніфер Лопес перебувають під додатковим тиском через їхній останній спільний проєкт. Пара прагне відірватися від своїх попередніх касових провалів. «Від цього залежить дуже багато, і Дженніфер одержима кожною деталлю і заважає Бену», — сказав інсайдер, додавши, що пара діє один одному на нерви.

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Тим часом подружжя, відоме як Бенніфер, робить все можливе, щоб зберегти свої стосунки. Як повідомляється, вони щасливо поєднують свої сім'ї й намагаються спростувати припущення про те, що все йде до розриву.

Раніше Дженніфер Лопес у весільній сукні від українського дизайнера підірвала мережу.

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