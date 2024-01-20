Ненадійні та дорогі в обслуговуванні: експерти назвали шістку «американців», від купівлі яких краще відмовитись
Окрім автомобільних «неліквідів», які дуже складно продати в Україні, на ринку є також моделі, що вимагатимуть від власників надвеликих фінансових вливань у обслуговування. Про таких представників американського автопрому розповіли експерти порталу Yahoo. Finance і ресурсу Твоя машина.
1. Chrysler 300
Естетичний вигляд цих автівок може вас обдурити, але під капотом модель приховує проблеми з надійністю і зависоким споживанням пального.
2. Buick Encore GX
Незважаючи на свою компактність, придбання Buick Encore GX може обернутися додатковими витратами на ремонт та обслуговування. Причини — проблеми з трансмісією та електричним обладнанням.
3. Ford Explorer
Попри свою популярність, дана модель Ford має низку технічних недоліків, включаючи проблеми з двигуном та підвіскою. А це може стати джерелом постійних витрат та незручностей для власників.
4. Dodge Caravan
Caravan, який був досить популярним у минулому, тепер відомий своєю низькою надійністю і схильністю до іржі.
5. Cadillac XT4 Sport
Попри привабливий зовнішній вигляд, XT4 Sport стикається з проблемами, пов’язаними з трансмісією та електричною системою. Ці проблеми можуть вивести власників з рівноваги з погляду фінансів та задоволення від володіння.
6. Lincoln Aviator
Незважаючи на розкішний зовнішній вигляд, Aviator схильний до частих поломок і вимагає дорогого обслуговування.
Справедливості заради, подібні автомобілі-невдахи є також серед авторитетних німецьких автобрендів, а також серед лінійки автовиробників з Японії.