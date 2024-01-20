37.65 / 38.23 41.07 / 41.77
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Ненадійні та дорогі в обслуговуванні: експерти назвали шістку «американців», від купівлі яких краще відмовитись

11:55 20 січня 2024
Одна з моделей-невдах

Окрім автомобільних «неліквідів», які дуже складно продати в Україні, на ринку є також моделі, що вимагатимуть від власників надвеликих фінансових вливань у обслуговування. Про таких представників американського автопрому розповіли експерти порталу Yahoo. Finance і ресурсу Твоя машина.

1. Chrysler 300

Chrysler 300 вже знято з виробництва

Естетичний вигляд цих автівок може вас обдурити, але під капотом модель приховує проблеми з надійністю і зависоким споживанням пального.

РЕКЛАМА

2. Buick Encore GX

Незважаючи на свою компактність, придбання Buick Encore GX може обернутися додатковими витратами на ремонт та обслуговування. Причини — проблеми з трансмісією та електричним обладнанням.

РЕКЛАМА

3. Ford Explorer

Ford Explorer

РЕКЛАМА

Попри свою популярність, дана модель Ford має низку технічних недоліків, включаючи проблеми з двигуном та підвіскою. А це може стати джерелом постійних витрат та незручностей для власників.

4. Dodge Caravan

Caravan, який був досить популярним у минулому, тепер відомий своєю низькою надійністю і схильністю до іржі.

5. Cadillac XT4 Sport

Попри привабливий зовнішній вигляд, XT4 Sport стикається з проблемами, пов’язаними з трансмісією та електричною системою. Ці проблеми можуть вивести власників з рівноваги з погляду фінансів та задоволення від володіння.

6. Lincoln Aviator

Незважаючи на розкішний зовнішній вигляд, Aviator схильний до частих поломок і вимагає дорогого обслуговування.

Справедливості заради, подібні автомобілі-невдахи є також серед авторитетних німецьких автобрендів, а також серед лінійки автовиробників з Японії.

244

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Підвищення виплат після індексації: хто з пенсіонерів може розраховувати на 1 тисячу грн надбавки

гроші в євро

Чи можуть українці отримувати пенсію у Німеччині: роз’яснили фахівці

Чай

«Параліч дихання та іноді смерть»: із Німеччини в Україну завезли небезпечний китайський чай

Шеннен Догерті

Список присутніх та прикраси з праху: деталі заповіту Шеннен Догерті

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту