Ненадійні та дорогі в обслуговуванні: експерти назвали шістку «американців», від купівлі яких краще відмовитись

Окрім автомобільних «неліквідів», які дуже складно продати в Україні, на ринку є також моделі, що вимагатимуть від власників надвеликих фінансових вливань у обслуговування. Про таких представників американського автопрому розповіли експерти порталу Yahoo. Finance і ресурсу Твоя машина.

ВІДЕО ДНЯ

1. Chrysler 300

Chrysler 300 вже знято з виробництва

Естетичний вигляд цих автівок може вас обдурити, але під капотом модель приховує проблеми з надійністю і зависоким споживанням пального.

РЕКЛАМА

2. Buick Encore GX

Незважаючи на свою компактність, придбання Buick Encore GX може обернутися додатковими витратами на ремонт та обслуговування. Причини — проблеми з трансмісією та електричним обладнанням.

РЕКЛАМА

3. Ford Explorer

Ford Explorer

РЕКЛАМА

Попри свою популярність, дана модель Ford має низку технічних недоліків, включаючи проблеми з двигуном та підвіскою. А це може стати джерелом постійних витрат та незручностей для власників.

4. Dodge Caravan

Caravan, який був досить популярним у минулому, тепер відомий своєю низькою надійністю і схильністю до іржі.

5. Cadillac XT4 Sport

Попри привабливий зовнішній вигляд, XT4 Sport стикається з проблемами, пов’язаними з трансмісією та електричною системою. Ці проблеми можуть вивести власників з рівноваги з погляду фінансів та задоволення від володіння.

6. Lincoln Aviator

Незважаючи на розкішний зовнішній вигляд, Aviator схильний до частих поломок і вимагає дорогого обслуговування.

Справедливості заради, подібні автомобілі-невдахи є також серед авторитетних німецьких автобрендів, а також серед лінійки автовиробників з Японії.



244

Читайте нас у Facebook та Instagram