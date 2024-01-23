Коли вода перетворюється на лід: експерт дав вичерпну відповідь про доцільність миття автомобіля взимку

З початком зимових холодів між власниками автомобілів починаються суперечки про те, що варто взимку мити машину. У кожної із сторін є свої аргументи щодо найкращих практик догляду за автомобілем під час зимових морозів.

ВІДЕО ДНЯ

Питання про те, чи варто відвідувати автомийку в холодні зимові місяці, спантеличує багатьох водіїв. Тому фахівець компанії Autolist вирішив надати вичерпну відповідь на це питання, детально описавши нюанси догляду за автомобілем у морозну пору року, пише Avtosota.

Зазначається, що, всупереч думці багатьох, шар бруду, який може накопичуватися на кузові автомобіля взимку, має незначний вплив на експлуатаційні характеристики транспортного засобу.

Варто пильнувати лише, аби реєстраційні знаки автомобіля були завжди видимими.

РЕКЛАМА

Експерти наголошують на складності миття автомобіля взимку — адже при низьких температурах вода перетворюється на лід, що потенційно може спричинити розширення і поглиблення вже існуючих дрібних тріщин, що призводить до появи іржі.

Однак якщо ви все ж вирішили влаштувати своїй автівці «банний день», бажано скористатися послугами автомийки, обираючи ті, які забезпечують ретельне сушіння.

РЕКЛАМА

Крім того, існують спеціалізовані засоби, призначені для захисту лакофарбового покриття автомобіля, завдяки яким автомобіль не лише залишається чистим, але й є захищеним від суворих зимових погодних умов.



Нагадаємо також, що вже незабаром українських пенсіонерів змусять проходити технологічну перевірку здатності кермувати автомобілем.

РЕКЛАМА

193

Читайте нас у Facebook та Instagram