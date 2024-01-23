У Харкові з-під завалів дістали тіло загиблої жінки: кількість жертв ракетного удару збільшилась

У Харкові рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої жінки. Кількість загиблих внаслідок російського удару по місту 23 січня збільшилась до семи, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.



Також у завалах зруйнованого будинку виявили тіло 21-річної дівчини.

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«На жаль, внаслідок ударів рф загинула ще одна 21-річна жінка. Тіло загиблої деблокують з-під завалів будинку рятувальники», — написав він у Telegram.

Синєгубов зазначив, що всього внаслідок ранкових обстрілів Харкова 7 людей загинули. Поранених понад 50 людей, серед яких четверо дітей.

Як відомо, вранці окупанти завдали кілька ударів по Київському та Салтівському районах Харкова. Били ракетами Х-22.

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За інформацією мера міста Ігоря Терехова, в результаті терористичної атаки росії по Харкову постраждали 30 житлових будинків. Через пошкодження у 20 будинках влада була вимушена відключити опалення, у 14 відключено електрику, у 12-ти газопостачання. На місцях прильотів цілий день працюють усі відповідні служби. Людям надається вся необхідна допомога.

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