«Намагаються залякати цивільне населення»: увечері 23 січня окупанти завдали третього за добу ракетного удару по Харкову (фото, відео)

Увечорі у вівторок, 23 січня, росіяни знов завдали ракетного удару по Харкову — втретє за добу.

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ракети окупантів вдарили по Київському району. Ворог застосував три ракети, пошкодивши цивільну інфраструктуру — житлову та освітню.

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Фото "Суспільного"

Фото "Суспільного"

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«Кількість поранених збільшилась до восьми. Стан трьох госпіталізованих медики оцінюють як середній. Інші постраждалі — гостра реакція на стрес, стан легкий. Окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300 із території російського бєлгорода», — зазначив він та додав, що серед постраждалих — трирічна дитина.

Фото ГСЧС

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Фото ГСЧС

«І знову удар по житловій забудові. Жодного військового обʼєкту там немає. Виключно житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо», — повідомляє мер міста Ігор Терехов.

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Фото "Суспільного"

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що завдаючи ударів по місту, ворог намагається залякати цивільне населення Харкова, аби містяни евакуювалися: «Це стратегія ведення війни зі сторони рф. На наш погляд, вони й надалі будуть застосовувати такі ракетні удари».

Напередодні росіяни завдали по Харкову близько 12 комбінованих ударів з системи С-300, Х-32 та «Іскандер». Одне з влучань — в житловий будинок, де под завалами опинилися люди. Внаслідок ворожої атаки семеро людей загинули.

Фото ДСНС

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