Не все те золото, що блищить: експерти з'ясували, автомобілі яких кольорів найбільше втрачають у ціні

Виявляється, що на вартість автомобіля на вторинному ринку впливає не лише його технічний стан, про який часто можно дізнатися у різноманітних рейтингах, наприклад щодо того, які автівки найчастіше потрапляють на СТО. А й кольор транспортного засобу.

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Згідно з останнім дослідженням, проведеним відомим виданням iSeeCars, кольори автомобілів мають серйозний вплив на амортизацію, пише uamotors.com.ua. Невдалий вибір палітри кузова машини може призвести до втрати вартості автівки, яка виявиться на 14,3% вищою, ніж у середньому по ринку.

Так, кольором, який змушує автомобіль за 3 роки експлуатації втрачати 25,9% ціни, є золотим — це на 3,4% вище, ніж у середньому серед усіх кольорів.

На другому місці — коричневий з 24%, на третьому — чорний з 23,9%.

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Набагато кращі показники демонструють два інші кольори кузова: сріблястий та пурпуровий. Автомобілі у цих палітрах за 3 роки експлуатації втратять у ціні в середньому 23,2 та 22,7% відповідно.

Далі йдуть: червоний (втрата 20,6% за 3 роки), зелений (19,2%), помаранчевий (18,4%) та бежевий (17,8%).

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Автори дослідження з'ясували, що найкраще зберігають ціну автомобілі жовтого кольору — їхня середня амортизація за 3 роки становить лише 13,5%.

Раніше автоексперти називали ТОП-9 моделей найбільш економних седанів в Україні.

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Фото з мережі

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