Шахраї вирішили нажитися на обміні лампочок в Україні: «Укренерго» виступило із попередженням

В Україні, де триває кампанія з обміну лампочок розжарювання на енергозберігаючі, шахраї вигадали схему та «залучили» до неї компанію «Укренерго».

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В компанії попереджають, що не здійснюють обмін та не видає за лампочки винагороду.

«Не переходьте за подібними посиланнями, не заповнюйте жодних заявок, запропонованих в таких оголошеннях. Контактні дані, які там пропонується вказати, шахраї можуть використати у своїх цілях. Будь ласка, надсилайте скарги на такі неправдиві повідомлення і не допускайте їхнього поширення», — йдеться у повідодмленні.

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Про урядову кампанію можна дізнатися лише на сайті «Укрпошти», яка й займається обміном: «Запроваджена Урядом програма з обміну ламп розжарювання продовжує діяти як для фізичних осіб, так і для юридичних. Особливі умови продовжують діяти для пенсіонерів, які раніше вже скористалися обміном. Вони мають можливість отримати додатково до 5 LED-ламп, пред’явивши пенсійне посвідчення, паспорт та РНОКПП. Замінити старі жарівки в домівках можуть і ті мешканці країни, які досі не скористалися програмою. У них є можливість отримати до 5 світлодіодних ламп в обласних центрах, у міських та сільських відділеннях Укрпошти по всій країні. Крім того, програма надалі відкрита і для юридичних осіб, таких як: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ, які мають можливість отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву на порталі «Дія».

Раніше в урядя розповідали, що спеціалізовані підприємства здійснюють вторинну переробку лампочок розжарювання. Усі роботи виконуватимуться за рахунок екологічного податку, який надходить до місцевих бюджетів.

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Фото Pixabay

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