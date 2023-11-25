У Кабміні вирішили додатково видати пенсіонерам по п'ять енергозберігаючих лампочок

На початку цього року в Україні стартувала програма з обміну лампочок розжарювання на енергозберігаючі — українцям тоді надали можливість безкоштовно отримати їх через відділення «Укрпошти».

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Наразі уряд вніс зміни до порядку реалізації цього експериментального проекту зі створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії в Україні. За словами представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука, впроваджено додаткову можливість для пенсіонерів отримати по пʼять світлодіодних ламп на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях поштового звʼязку. Для цього потрібно надати пенсійне посвідчення.

Нагадаємо, що на початку проєкту українці подавали заявку на обмін лампочок через застосунок «Дія».

Фото Pixabay

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