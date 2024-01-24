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Злата Огнєвіч здивувала кардинальною зміною іміджу

13:32 24 січня 2024
Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч після відпочинку, який провела в Таїланді, здивувала прихильників новим образом. Артистка вирішила змінити імідж. Вона відрізала своє довге волосся та «рубанула» каре. Що стало причиною такого кардинального рішення, Злата не каже. Вона пояснила, що воно пов'язане з її внутрішнім станом. Яким саме, уточнювати не стала.

«Час від часу в залежності від періоду й обставин мого життя у мене відбуваються певні зміни. Вони пов'язані чи то з особистим життям, чи то з творчістю… І зараз я вирішила знову зробити щось кардинальне», — заінтригувала співачка.

У сторіз вона показала кілька фото та відео з новою зачіскою. Колір волосся Злата змінювати не стала.

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Тож тепер прихильники гадають, може Злата закохалася чи розпочинає новий період в творчості?

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що акторка Анна Саліванчук заради того, щоб виглядати молодшою, змінила зачіску та колір волосся.

А співачка Оля Полякова постала в чуттєвому драматичному образі в новому кліпі, який присвятила українським жінкам.

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Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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