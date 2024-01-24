«Це відвертість»: Катерина Осадча стане ведучою нового шоу

Розпочато виробництво першого сезону української адаптації найпопулярнішого розважального проєкту Фінляндії «Song Of My Life». Відомо, що в Україні шоу отримає назву «Пісня мого життя» та вийде на «1+1 Україна». Минулого року вже виходив спеціальний епізод проєкту. Тоді українська команда вирушила до Фінляндії, аби створити проєкт, присвячений Україні, випуск транслювався одразу у двох країнах.

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За правилами шоу, зіркові учасники та лідери думок загадують пісні, що асоціюються у них з певним періодом життя, а сучасні українські артисти виконують їх на сцені. Гості та телеглядачі будуть намагатися відгадати, чия історія захована під загаданою піснею. Зірки розкажуть зворушливі подробиці свого життя.

Ведучою «Пісні мого життя» стане ведуча шоу «Голос країни» Катя Осадча, яка відзначила своє 40-річчя.

— Минулого року, після того як ми зробили один епізод проєкту, одразу відчули, що це той формат, який має бути в Україні, — поділилася думками Катерина. - Все моє життя було пов"язано з сенсаціями, інтерв"ю та відвертостями зірок, тому для мене це знайоме поле, але в новому форматі. Це відвертість, що натхненна піснею.

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Продюсери кажуть, що у проєкті візьмуть участь герої «Голосу країни» та сучасні українські музиканти.

Раніше «ФАКТИ» писали, що український фільм потрапив у номінацію на «Оскар».

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