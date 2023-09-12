Телеведуча Катерина Осадча, яка нещодавно здивувала відвертим зізнанням, 12 вересня відзначає день народження. Зірці виповнюється 40 років. Вона каже, що зовсім не відчуває свого віку та не зациклюється на цифрах у паспорті.

«Це той самий дивний перехід в новий етап, якого я геть не відчуваю і всіх тих криз, жалю за роками і тд. (Хоча розповідали, що буде, але ні.)

Просто в нас так багато навколо проблем, що мої роки це точно найменша проблема, тут би просто знати, що саме буде завтра і що наступить завтра.

Я точно знаю, що вік не в паспорті, а всередині, а мені всередині суттєво менше років, але разом з тим вже є досвід життя, але з моїм характером цей досвід не додає спокою", — написала Катерина в інстаграмі.

У святковий день, попри все вона збирає рідних та друзів.

«З початком великої війни на свята немає навіть і настрою, але це такий привід зібратися всім разом, тому що завтра може не настати. Якщо є можливість, запрошую всіх додому: моїх родичів, бабусю (я щоразу думаю, що мені 40 років, а у мене є бабуся, яка вже тричі прабабуся), мого брата, батьків, кумів. Ми всі маємо цінувати ці моменти, тому зараз я сприймаю день народження як можливість зібрати усіх разом і просто побачитись», — сказала Осадча в інтерв’ю виданню Viva!

За словами телеведучої, енергії їй додають малі діти, плани на життя, важливі соціальні проети та робота. Катерина каже, що за останні півтора роки, які триває повномасштабна війна, вона навчилася не боятися змін, робити те, що хотіла і не відкладати життя на потім.

«Ми розучилися боятись не тільки фізичної небезпеки, а й взагалі розучилися боятись робити якісь сміливі кроки. Розучилися боятись відмов, нових проєктів, всього того, над чим раніше думали, кроки які зважували. З приходом повномасштабної війни ми зрозуміли, що життя дуже коротке і що завтра може не настати. Ми маємо не боятися робити те, що хотіли, але не наважувалися, що планували, бо не було достатньо на це часу. Не боятися своїх мрій, своїх планів. Щодня думаю про те, що завтра може не настати», — каже Осадча.

Нагадаємо, Катерина Осадча заміжня за телеведучим, продюсером та актором Юрієм Горбуновим. Вони виховують двох синів. Також у Катерини є дорослий син від попереднього шлюбу.

Катерина та Юрій стали ведучими нового сезону «Голосу країни», який знімають у Польщі. Проте через скандал з фінансування фільму Горбунова в мережі вимагають замінити ведучих.

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