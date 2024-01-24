Зробити війну помітнішою в росії: експерт пояснив мету ударів українських дронів по території рф

Російська енергетична компанія «Новатек» призупинила роботу на великому паливному терміналі в російському порту Усть-Луга в Ленінградській області після атаки українських дронів на цей термінал. Хоча саме звідти росія експортує нафту, нафтопродукти й газ на міжнародні ринки. Вебсайт Marine Traffic, який відстежує морські перевезення, показує, що в бухті стоять танкери та інші судна, які очікують на вхід до порту.

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росія тримає об'єкти критичної інфраструктури у стані підвищеної готовності в Санкт-Петербурзі та прилеглій Ленінградській області після удару українських безпілотників. Про це повідомляє Reuters. До об'єктів критичної інфраструктури зазвичай відносять не лише військові об'єкти, але й електростанції, підстанції, порти й транспортні комунікації.

«Цілком ймовірно, що дії України продовжуватимуться на новому рівні, завдаючи ударів по критично важливій енергетичній інфраструктурі росії», — каже Томі Лайтінен, старший викладач повітряної війни в Інституті військових наук Національного університету оборони Фінляндії. На його думку, росіяни були здивовані здатністю України завдавати ударів по регіону Санкт-Петербурга.

У 2021 році повідомлялося, що для захисту Санкт-Петербурга й Ленінградської області був створений мобільний полк ППО з обладнанням «Панцир-С». Але під час атаки українських дронів він не спрацював.

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Фінський експерт вважає, що однією з цілей ударів України по інфраструктурі Ленінградської області є намагання зробити війну помітнішою в росії.

«Це головна мета. Якщо завдавати ударів по вибухонебезпечних цілях, які створюють великий візуальний ефект, то інформація про це швидко пошириться в росії, — каже Томі Лайтінен. - Навколо Санкт-Петербурга є багато „м'яких“ цілей, які можуть бути цікавими для України в майбутньому. Вони також знаходяться недалеко від фінського кордону, наприклад, у Приморську, або Койвісто та Великому Бору. В Санкт-Петербурзі також є численні теплові електростанції та підстанції, удар по яких з боку України дійсно приніс би війну в повсякденне життя людей. Цілей так багато, що не всі вони можуть бути захищені, росії доведеться розставляти пріоритети».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про заяву експерта щодо доцільності ударів українських БПЛА по нафтогазових терміналах в Усть-Лузі.

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