Картопля по-селянськи на сковороді: під силу кожній господині
Таку картоплю можна сміливо готувати до святкового столу. Смачна золотиста картопелька з ароматом копченого бекону точно нікого не залишить байдужим, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців.
Інгредієнти:
6−8 середніх картоплин
2 середні цибулини
250 г копченого бекону
Сіль, перець до смаку
Приправа до картоплі
1−2 ст. л. панірувальних сухарів
Готуємо:
Картоплю в мундирах відварити у підсоленій воді до готовності. Почистити від шкірки й нарізати часточками на 4−6 частин. Окремо нарізати на шматочки бекон і підсмажити на сковорідці до золотистого кольору. Далі додати порізану півкружальцями цибулю і тушити до м'якості. Наприкінці викладаємо в сковороду картоплю, додаємо усі спеції та панірувальні сухарі. Смажити, помішуючи, до гарного золотистого кольору.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати надзвичайно смачну картоплю з грибами в духовці.
85
Читайте також: Рецепт незвичайної картоплі на свята від Лілії Цвіт: готується легко, виходить завжди дуже смачною, з ніжною сирною серединкою