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Картопля по-селянськи на сковороді: під силу кожній господині

20:18 26 січня 2024
картопля по-селянськи

Таку картоплю можна сміливо готувати до святкового столу. Смачна золотиста картопелька з ароматом копченого бекону точно нікого не залишить байдужим, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців.

Інгредієнти:

6−8 середніх картоплин

2 середні цибулини

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250 г копченого бекону

Сіль, перець до смаку

Приправа до картоплі

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1−2 ст. л. панірувальних сухарів

Готуємо:

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Картоплю в мундирах відварити у підсоленій воді до готовності. Почистити від шкірки й нарізати часточками на 4−6 частин. Окремо нарізати на шматочки бекон і підсмажити на сковорідці до золотистого кольору. Далі додати порізану півкружальцями цибулю і тушити до м'якості. Наприкінці викладаємо в сковороду картоплю, додаємо усі спеції та панірувальні сухарі. Смажити, помішуючи, до гарного золотистого кольору.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати надзвичайно смачну картоплю з грибами в духовці.

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