Картопля з грибами в духовці: фантастична альтернатива для «м'ясоїдів» (відео)

Рецепти запеченої картоплі є дуже популярними серед українських домогосподарок, оскільки приготувань мінімум і є простір для експериментів, а ще можна відправити страву в духовку і забути про неї на наступні 45−60 хвилин, пише відомий кулінарний ресурс «Шуба».

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Печена картопля — класичний гарнір, який ніколи не виходить з моди. Він також дуже універсальний: ви можете поекспериментувати з різними доповненнями (сосиски, курятина, овочі), додавати ароматні трави та спеції. Наприклад, картоплю та гриби завжди чудово доповнюють червона цибуля, свіжа петрушка та розмарин.

Для тих, хто не може уявити своє життя без м’яса, картопляна запіканка з грибами може стати смачною альтернативою, яка не залишає відчуття голоду. Вегетаріанці можуть зробити цю страву ходовою у своєму меню, а поціновувачам домашньої кухні вона просто принесе велике задоволення.

Інгредієнти (6 порцій): Картопля 1200 г

Часник сушений 5 г

Сіль 1.5 ч. л.

Перець чорний мелений 0.3 ч. л.

Морква 1 шт

Цибуля 1 шт

Олія 2 ст. л.

Плавлений сир 140 г

Сметана 3 ст. л.

Печериці 300 г РЕКЛАМА Спосіб приготування: Крок 1/5

Овочі почистьте та помийте. Моркву натріть на грубу терку, цибулю дрібно наріжте.

Крок 2/5

Нагрійте сковороду з олією та обсмажте моркву з цибулею до золотистості. Додайте шматочки плавленого сиру, сметану та добре перемішайте.

Крок 3/5

Картоплю наріжте тоненькими кружальцями. Посипте часником, сіллю, перцем і перемішайте. Картоплю покладіть у форму для запікання.

Крок 4/5

Зверху викладіть овочеву засмажку та розрівняйте. Печериці помийте, ніжки зріжте, капелюшки розкладіть на овочі, а між ними покладіть ніжки.

Крок 5/5

Запікайте при температурі 200 °C 55 хвилин. Подавайте готову страву гарячою! РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво поділився особливим рецептом печеної картоплі.

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