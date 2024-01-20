Після рецепту картоплі з грибами в духовці відомий кулінарний ресурс «Шуба» поділився рецептом закуски «Вітрильники», яка була надзвичайно популярною в 1990-х роках. Ситна, з доступних продуктів, смачна — це чудова вечеря для холодного зимового дня. Для її приготування вам знадобляться порізані навпіл дерев’яні шпажки та шматочок пергаментного паперу для випікання.

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Інгредієнти (3 порції):

Для човників

Картопля — 3 шт.

Цибуля — 1 шт.

Сало — 100 г

Суміш спецій — за смаком

Спосіб приготування:

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Крок 1/5

Картоплю помийте, чистити не потрібно. Розріжте навпіл уздовж, щоб утворилися «човники». Покладіть їх у миску, додайте чайну ложку олії та пів чайної ложки спецій до картоплі чи до сала або універсальної суміші спецій. Якщо у складі спецій немає солі, то додайте дрібку. Добре перемішайте, щоб картопля рівномірно покрилася спеціями.

Крок 2/5

Цибулю почистьте та наріжте кружальцями завтовшки до 1 см. Не розбирайте цибулю на шари. Кружальця мають бути цілими.

Крок 3/5

Сало наріжте прямокутниками товщиною до пів сантиметра. Зі шматочків сала ми робитимемо «вітрила», тому вони мають бути продовгуваті, не товсті та легко згинатися.

Крок 4/5

На половинку шпажки нанижіть продукти. Спершу сало. Його треба нанизати двічі, щоб утворилося випнуте «вітрило». Якщо сало товсте чи не хоче гарно згинатися, просто проштрикніть його вертикально наскрізь. Потім на човник картоплі покладіть кружальце цибулі й проштрикніть по центру шпажкою із салом.

Крок 5/5

Поставте «вітрильники» на застелене пергаментом деко. Якшо картопляні човники стоять нерівно, ви можете підрізати низ половинок картоплі, щоб він став пласким. Це розв'яже проблему. Випікайте до готовності орієнтовно 50−60 хвилин при температурі 190 °C.

Подавайте таку закуску із солоними огірками й консервованими помідорами чи квашеною капустою. Смачного!