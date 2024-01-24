Не встиг добудувати свій дім: на війні загинув захисник, який за три дні до смерті отримав нагороду «Хрест пошани»

Ярослав Карпов був щирим і відкритим. Він дуже вірив у перемогу. До останнього подиху залишався вірним своїм побратимам, державі та знищував зухвалого ворога, повідомляє Чернівецька обласна рада. Захиснику назавжди 31 рік.

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«Ярослав опанував професію муляра-штукатура, пічника. З дитячих років був дуже товариським, добрим, щедрим. Працювати за обраною професією Ярославу не довелося, 2011 року його призвали на строкову військову службу. 2014 року юнак знову потрапив до лав Збройних Сил України — його мобілізували. У складі десантно-штурмових військ обороняв країну на сході. За багаторічну самовіддану службу Ярослава Карпова неодноразово нагороджували різноманітними відзнаками. У 2014 році отримав пам’ятний знак від вдячних мешканців Краматорська «За оборону аеродрому».

У 2017 році під час відпустки захисник одружився зі своєю коханою Марією. Після звільнення переїхав на Буковину, де на нього чекала дружина. У подружжя народилася донька, а пізніше — син. Чоловік мав золоті руки, тому ніколи не сидів без роботи, почав будувати власний дім. Але все змінила повномасштабна війна…

«Ярослав без вагань пішов до військкомату. Служив у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Отримав важке поранення, однак, ледь одужавши, повернувся до свого підрозділу у пекло війни. Ярослав завжди намагався підтримати усіх, переконуючи, що все буде добре. Постійно підіймав бойовий дух побратимів перед кожним бойовим виходом. Бувши неймовірно позитивною та доброю людиною, він надихав інших на боротьбу».

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6 грудня 2023 року молодший сержант Ярослав Карпов був нагороджений відзнакою «Хрест пошани». А вже за три дні життя військовослужбовця обірвалося у бою за свободу та незалежність України під Мар'їнкою на Донеччині.

«Дивишся на його фотографії та розумієш: нема світлин, де він сумний. Важко прийняти втрату», — говорить дружина воїна Марія.

Поховали Героя у Берегометі. У нього залишилася 6-річна донька Аріна та 4-річний син Давид.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в бою загинув захисник Роман Боровець, який після смерті 20-річної вагітної дружини пішов на фронт добровольцем.

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