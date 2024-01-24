«Сплановані та навмисні дії»: в ГУР прокоментували обмін полоненими, що не відбувся

24 січня мав відбутися обмін полоненими, але не відбувся. За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених. Про це повідомили в Головному управлінні Міноборони України.

ВІДЕО ДНЯ

«Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці. Безпеку ж наших Захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас, українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому», — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених.

«Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії росіі, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених. Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну. Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії рф з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави», — повідомили в ГУР.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», журналісти та аналітики проаналізували відео з падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області росії. Як виявилось, літак летів від кордону з Україною. Все вказує на те, що літак привіз зброю зі Сходу.

РЕКЛАМА

130

Читайте нас у Facebook та Instagram