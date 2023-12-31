У Польщі збільшують суму фінансової допомоги на неповнолітніх дітей: що важливо знати біженцям з України

В Польщі, яка прихистила багато українських біженців, з 1 січня 2024 року фінансова допомога, яка видається батькам неповнолітніх дітей, зміниться з 500 злотих на місяць на 800. Цю допомогу можуть отримувати також українці. Однак не всі батьки можуть отримати дофінансування від влади, пише ukrayina.pl.

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Так, батьки або опікуни, не отримають допомогу на дитину, якщо:

дитині виповнюється 18 років;

батьки отримують подібну допомогу в іншій країні, ніж Польща;

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дитина навчається у військовому училищі або іншому закладі, де є повне забезпечення дитини;

дитина перебуває у виховному закладі, арешті або в прийомній сім’ї (в такому випадку право на допомогу має заклад, а не батьки);

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дитина неповнолітня, але вступила в шлюб;

дитина є неповнолітньою, але має власну дитину й отримує на неї допомогу 800 плюс;

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батьки не подали вчасно заяву на призначення допомоги 800 плюс.

За даними Управління соціального страхування, батьки, які зараз отримують додаткові кошти на дітей, не повинні подавати іншу заяву. Підвищення має відбутися автоматично, хоча слід пам'ятати, що повна компенсація може надійти на рахунок не раніше лютого 2024 року. Заяву потрібно буде подавати лише на новий пільговий період, який діятиме з 1 червня 2024 року по 31 травня 2025 року. Набір розпочнеться 1 лютого 2024 року.

Як писали «ФАКТИ», деякі українці можуть отримувати в Польщі допомогу в 12 тисяч злотих.

Також стало відомо, що Чехія планує збільшити виплати українським біженцям з нового року.

Фото: Pixabay

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